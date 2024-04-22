Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Республіки Польща в Україні Ярослава Ґузи, Посла Австралії в Україні Пола Леманна, Посла Королівства Таїланд в Україні Ураси Монгколнавін, Посла Республіки Гана в Україні Франциски Ашіті-Одунтон та Посла Республіки Уганда в Україні Стівена Мубіру, які розпочали роботу в Україні.

Як повідомляється на сайті глави української держави в понеділок, урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

Вітаючи посла Республіки Польща з початком дипломатичної місії, Зеленський подякував польському народу за підтримку України з перших днів повномасштабної війни.

"Ми вдячні за прихисток для великої кількості українців, за гуманітарну та військову допомогу", - сказав він.

Глава української держави також відзначив особистий внесок керівництва Польщі в консолідацію міжнародних зусиль на підтримку України.

Також у розмові з польським послом обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ППО та інших ключових потребах сил оборони України.

Окремо торкнулися питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та важливості підтримки Польщею просування країни на шляху до ЄС і НАТО.

Крім того, Зеленський звернув увагу на важливість підготовки двосторонньої угоди про безпеку та закликав до розблокування українсько-польського кордону.

Під час розмови з послом Австралії Полом Леманном Зеленський високо оцінив рівень відносин між двома країнами та подякував Австралії за допомогу з початку повномасштабної російської агресії.

"Дуже вдячні за вашу військову підтримку. Це було дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Обговорили перспективи поглиблення двостороннього політико-безпекового діалогу, насамперед у контексті нагальних військових потреб України.

А у привітанні посла Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін із початком дипломатичної місії Зеленський висловив сподівання, що відносини між двома країнами стануть ще більш міцними й успішними.

"Ми дуже вдячні вашій країні за надану під час цієї війни гуманітарну допомогу, особливо для подолання викликів в енергетиці позаминулої зими", - зазначив він.

Зеленський запросив Таїланд взяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру в червні у Швейцарії.

"Для нас дуже важливо залучити якомога більше країн. Ми хочемо миру. Ви побачите це, перебуваючи в Україні - як наші люди ставляться до життя. Ми не починали жодної війни, але ми маємо захистити наших людей, дітей", - запевнив він.

Під час розмови з послом Гани Францискою Ашіті-Одунтон президент подякував за підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема, під час ухвалення важливих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави нагадав про нещодавнє відкриття посольства України в Гані.

"Для нас дуже важливо відкрити Африку. Тривалий час ваш регіон був далеким для України, зараз ми хочемо зробити його ближчим, а наші відносини - міцнішими", - наголосив він.

Також сторони обговорили важливу роль України у світовій продовольчій безпеці, зокрема, на Африканському континенті. Зеленський наголосив, що Україна й надалі залишатиметься надійним гарантом світової продовольчої безпеки.

А під час бесіди з послом Республіки Уганда Стівеном Мубіру сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин у різних сферах. Зеленський наголосив на готовності України до розвитку взаємовигідного співробітництва з Угандою, зокрема, у сфері цифровізації, інформаційних технологій та освіти.

Особливу увагу в розмовах із послами Зеленський приділив підготовці до проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії та участі їхніх країн, зокрема африканських, в імплементації Формули миру.