Генштаб ЗСУ: Армія РФ за добу завдала чотирьох ракетних і 58 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали чотирьох ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснили 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 понеділка.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 100 населених пунктів Сумської області, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.