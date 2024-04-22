Події

17:35 22.04.2024

Заарештовано одного з тих, хто стріляв у поліцейських у Вінницькій області, - прокуратура

2 хв читати
Заарештовано одного з тих, хто стріляв у поліцейських у Вінницькій області, - прокуратура

Одного з військовослужбовців, які стріляли в поліцейських у Вінницькій області, взято під варту без можливості внесення застави, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що цей підозрюваний - військовослужбовець 1972 р.н. "Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство", - уточнюється в повідомленні.

Раніше в Офісі генерального прокурора зазначали, що правоохоронці повідомили двом військовослужбовцям про підозру в убивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що також перевіряють інформацію про розкрадання фігурантами вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

За даними слідства, 19 квітня 2024 року військовослужбовці - батько і син - самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Фігурантів затримали 21 квітня в с. Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, у якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено зброю, ймовірно, з якої було скоєно вбивство.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що можливим мотивом стрільби військовослужбовців у поліцейських у Вінницькій області є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину - ІФ-У) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр у понеділок в ефірі Національного телемарафону.

Теги: #арешт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 22.04.2024
Суд заарештував і другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських на Вінниччині - прокуратура

Суд заарештував і другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських на Вінниччині - прокуратура

15:36 18.04.2024
У Німеччині заарештували російських диверсантів, які готували напади на маршрути доставки військової допомоги Україні

У Німеччині заарештували російських диверсантів, які готували напади на маршрути доставки військової допомоги Україні

16:58 04.04.2024
Суд продовжив до 2 червня арешт судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

Суд продовжив до 2 червня арешт судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

15:33 14.03.2024
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня, зменшивши розмір застави до 469 млн грн - "Суспільне"

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня, зменшивши розмір застави до 469 млн грн - "Суспільне"

15:02 13.03.2024
Суд продовжив до 11 травня арешт нардепу Шуфричу, підозрюваному в держзраді

Суд продовжив до 11 травня арешт нардепу Шуфричу, підозрюваному в держзраді

11:29 13.03.2024
Заарештовано чотири вертольоти та два літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ, - Офіс генпрокурора

Заарештовано чотири вертольоти та два літаки кримських підприємців, причетних до фінансування агресії РФ, - Офіс генпрокурора

15:30 05.03.2024
МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

17:25 26.02.2024
ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

ВАКС заарештував нардепа Пашинського з альтернативою застави у 272 млн грн

21:07 13.02.2024
Бізнесмена Тищенка заарештовано з альтернативою 363 млн грн застави у справі про заволодіння нафтопродуктами

Бізнесмена Тищенка заарештовано з альтернативою 363 млн грн застави у справі про заволодіння нафтопродуктами

18:02 12.02.2024
Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по Харкову і Дергачах, інформацію про постраждалих уточнюють

Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю

Нардепи пропонують кошти держбюджету на партії під час війни передавати для оборони

Закон про іноагентів може нашкодити процесу вступу Грузії до ЄС - представник Борреля

Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА