Заарештовано одного з тих, хто стріляв у поліцейських у Вінницькій області, - прокуратура

Одного з військовослужбовців, які стріляли в поліцейських у Вінницькій області, взято під варту без можливості внесення застави, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що цей підозрюваний - військовослужбовець 1972 р.н. "Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство", - уточнюється в повідомленні.

Раніше в Офісі генерального прокурора зазначали, що правоохоронці повідомили двом військовослужбовцям про підозру в убивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що також перевіряють інформацію про розкрадання фігурантами вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

За даними слідства, 19 квітня 2024 року військовослужбовці - батько і син - самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Фігурантів затримали 21 квітня в с. Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, у якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено зброю, ймовірно, з якої було скоєно вбивство.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що можливим мотивом стрільби військовослужбовців у поліцейських у Вінницькій області є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину - ІФ-У) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр у понеділок в ефірі Національного телемарафону.