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16:26 22.04.2024

Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

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Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

Митні інспектори запобігли спробі безліцензійного експорту до Італії 1,5 тис. тонн української пшениці на суму 9,2 млн грн за сфальсифікованими документами, повідомила пресслужба Державної митної служби (ДМС) у телеграмі.

"На митному посту "Мукачево" до митного оформлення були подані митні декларації на експорт вітчизняної пшениці (не для посіву). Загальна вага товару зазначалася у понад 1,5 тис. тонн, вартістю 9,2 млн грн. Продавцем товару виступало харківське підприємство", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДМС, митники звернули увагу на відсутність ліцензії на експорт цього товару. Під час перевірки з'ясувалося, що директор харківського підприємства вдався до хитрощів, щоб обійти ліцензування вивозу аграрної продукції, і в товаросупровідних документах одержувачем товару зазначив саме італійську компанію. Адже експорт пшениці до Італії, на відміну від інших країн Євросоюзу, не підлягає ліцензуванню.

Іноземна компанія відповіла на запит ДМС і в листі спростувала інформацію про закупівлю української пшениці. У свою чергу італійська митниця також офіційно підтвердила, що в їхній базі даних немає декларацій, пов'язаних з італійською компанією - покупцем товару.

"За подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо одержувача вказаного товару, відносно керівника харківського підприємства складено одразу два протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає не лише накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й можливу їх конфіскацію", - наголосили в ДМС.

Теги: #контрабанда #держмитниця

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