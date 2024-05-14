З України під виглядом декорацій для акваріума намагалися переслати 52 молюски юрського періоду - Держмитниця

Фото: Держмитслужба України

Київські митники стали на заваді незаконному пересиланню за межі України стародавніх скам'янілостей, молюсків віком 145-149 млн років, що мають культурну і наукову цінність.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби України у вівторок, 52 скам'янілі істоти було виявлено під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало із Запоріжжя до Канади. Відправник задекларував їх як декорації для акваріума.

"Для визначення приналежності скам’янілостей до культурних цінностей знахідку скерували на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Як визначили фахівці, скам’янілі істоти - це поліровані молюски (амоніти), оригінальні фосилії різних родів, які існували ще за юрського періоду: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тощо. Всі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендуються експертами для внесення до музейного фонду України", - йдеться в повідомленні.

У Держмитниці зазначають, що, згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон необхідне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було. У зв'язку з цим Київська митниця склала протокол за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання). Палеонтологічні зразки вилучено.