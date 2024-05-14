Події

10:16 14.05.2024

З України під виглядом декорацій для акваріума намагалися переслати 52 молюски юрського періоду - Держмитниця

1 хв читати
З України під виглядом декорацій для акваріума намагалися переслати 52 молюски юрського періоду - Держмитниця
Фото: Держмитслужба України

Київські митники стали на заваді незаконному пересиланню за межі України стародавніх скам'янілостей, молюсків віком 145-149 млн років, що мають культурну і наукову цінність.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби України у вівторок, 52 скам'янілі істоти було виявлено під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало із Запоріжжя до Канади. Відправник задекларував їх як декорації для акваріума.

"Для визначення приналежності скам’янілостей до культурних цінностей знахідку скерували на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Як визначили фахівці, скам’янілі істоти - це поліровані молюски (амоніти), оригінальні фосилії різних родів, які існували ще за юрського періоду: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тощо. Всі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендуються експертами для внесення до музейного фонду України", - йдеться в повідомленні.

У Держмитниці зазначають, що, згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон необхідне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було. У зв'язку з цим Київська митниця склала протокол за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання). Палеонтологічні зразки вилучено.

 

Теги: #цінності #держмитниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 22.04.2024
Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

09:45 24.02.2024
Мінкультури України та ЮНЕСКО проведуть тренінги для військового персоналу та цивільних щодо захисту культурних цінностей під час війни

Мінкультури України та ЮНЕСКО проведуть тренінги для військового персоналу та цивільних щодо захисту культурних цінностей під час війни

11:14 22.09.2023
Після перемоги Україна звернеться з позовом до РФ з вимогою повернути вкрадені культурні цінності - Карандєєв

Після перемоги Україна звернеться з позовом до РФ з вимогою повернути вкрадені культурні цінності - Карандєєв

17:01 04.09.2023
Держмитниця та ДПС виявили низку схем із заниженням вартості операцій і несплатою ПДВ в особливо великих розмірах - Гетманцев

Держмитниця та ДПС виявили низку схем із заниженням вартості операцій і несплатою ПДВ в особливо великих розмірах - Гетманцев

12:23 26.06.2023
Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

12:12 06.03.2023
Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

13:16 05.07.2022
У Держмитниці повідомляють про викриття махінації із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

У Держмитниці повідомляють про викриття махінації із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

21:23 06.06.2022
Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

07:58 11.05.2022
Окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності

Окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності

21:10 08.04.2022
Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох людей

Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

Ворог за добу втратив 1400 осіб

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми пам'ятаємо і шануємо сміливість та людяність українців - Праведників народів світу

Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"

Понад половина українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на світло для ремонту пошкодженої інфраструктури - соцопитування

Мінветеранів та Мінцифри проводять бета-тестування е-посвідчення ветерана в "Дії"

Із окупації вдалося повернути 6 дітей

РФ наступає в Харківській області для створення буферної зони, а не з метою подальшого просування - ISW

Держслужбовці, у яких є бронь, мають уточнити свої дані в ТЦК - Міноборони

Білий дім планує днями виділити черговий транш військової допомоги Україні

Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА