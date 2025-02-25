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19:31 25.02.2025

Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

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Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

Український парламент ратифікував Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.

За відповідний закон №0297 у цілому проголосував 251 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Конвенція Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями, відкрита для підписання 19 травня 2017 р. у м. Нікосія (Кіпр). Від імені України Конвенцію підписано 11 вересня 2017 р.

Як повідомляє кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, у зв'язку з ратифікацією Конвенції Верховна Рада розглянула і прийняла у першому читанні законопроєкт № 12309 про внесення змін до деяких законів України. За законопроєкт проголосували 248 народних депутатів

Теги: #цінності #рада #конвенція

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