Події

23:08 21.04.2024

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили сім обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, чотирьох громад, повідомила пресслужба ОВА в неділю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілу зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

У Миропільській громаді сталася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).

Під мінометним вогнем була Білопільська громада (15 вибухів).

Артилерійського обстрілу зазнала Середино-Будська громада (6 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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