Через негоду без світла залишилися 76 населених пунктів у 6 областях України - Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлено 76 населених пунктів у 6 областях, повідомило Міністерство енергетики.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міненерго в неділю, найбільше відключень у Київській області - 7794 абоненти в 21 населеному пункті. Крім того, у Сумській області без світла 1790 абонентів у 20 населених пунктах, у Кіровоградській - 1762 точки обліку в 16 населених пунктах, в Одеській - 5350 абонентів у 9 населених пунктах, у Чернігівській - 2079 абонентів у 7 населених пунктах, у Миколаївській - 20 точок обліку в 3 населених пунктах.

Водночас, за інформацією Міненерго, через обстріли російської армії в Сумській області без світла минулої доби залишилися 775 точок обліку, у Дніпропетровській - 812, у Харківській - 426 абонентів.

Міненерго уточнило, що через мережеві обмеження на Харківщині відключено 260 тис. абонентів.

Водночас у кількох областях є обмеження газопостачання. Зокрема, у Кам'янському Дніпропетровської області вантажний автомобіль пошкодив газопровід, унаслідок чого припинено газопостачання 10 будинків.

Унаслідок пошкоджень газових мереж від газопостачання відключено 650 споживачів у Харківській області.

В одному з населених пунктів Тернопільського району в приватному будинку вибухнула газова плита (попередньо, була в аварійному стані), з опіками госпіталізовано чоловіка.

У Львові в одному з багатоквартирних будинків із підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано трьох осіб.