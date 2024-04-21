Події

11:42 21.04.2024

Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

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Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - протягом доби зафіксовано 65 обстрілів (316 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Як повідомляє ОК "Північ" у фейсбуці у неділю, обстріли здійснювалися з мінометів 120 мм і 82 мм, РСЗВ, БпЛА і фпв-дронів, а також зі ствольної артилерії.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Теги: #обстріл #чернігівська_область #сумська_область

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