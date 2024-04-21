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03:57 21.04.2024

Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників США законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

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Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників США законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників Конгресу США нового пакету законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, повідомляється на сайті Пентагону 20 квітня.

"Цей двопартійний закон дасть змогу Департаменту збільшити обсяг життєво важливої допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії Росії, підтримати захист Ізраїлю від Ірану і його посіпак, а також збільшити потік вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню, яке потерпає, у секторі Газа", - йдеться в заяві Ллойда Остіна.

Зазначається, що законопроєкт також є "важливою інвестицією в майбутнє Америки".

"Надавши близько 50 мільярдів доларів, які підуть безпосередньо на нашу оборонно-промислову базу, цей законопроєкт створить хороші американські робочі місця в більш ніж 30 штатах, водночас зміцнюючи довгострокову безпеку США", - наголосив глава Пентагону.

"Цей закон зробить Америку безпечнішою і врятує життя. Ми ще раз переконалися, що проблеми нашого часу будуть тільки посилюватися без сильного і стійкого керівництва США, здатного просувати наші основні інтереси безпеки", - додав він.

Теги: #сша #пентагон #україна

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