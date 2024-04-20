Події

18:14 20.04.2024

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

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У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

Унаслідок обстрілу Індустріального району Харкова, здійсненого ЗС РФ у суботу вдень, зафіксовано руйнування, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу зруйновано гараж і пошкоджено ще 14. Інформація про постраждалих унаслідок обстрілу не надходила", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, о 12:00 ворожого обстрілу зазнали Малі Проходи (пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль) та Баранівка (під обстріл потрапили 2 приватних будинки). Інформації про постраждалих немає.

Теги: #харків #обстріл

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