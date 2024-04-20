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12:43 20.04.2024

В Україні в неділю похолодає, пройдуть дощі

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В Україні в неділю похолодає, пройдуть дощі

В Україні в неділю, 21 квітня, похолодає, очікуються дощі, у західних областях України на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

"У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла", - повідомив Укргідрометцентр.

На решті територій помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі та Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Сумській областях сильні дощі, вдень на Лівобережжі грози; температура на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на решті територій вночі 8-13°, удень 13-18°, у східній частині до 23°.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, удень по Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю дощ. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 квітня найвища температура вдень була 27,9° у 1950 р., найнижча вночі -3,9° у 1893 р.

У ніч на понеділок, 22 квітня, у північних та подекуди центральних, вдень у західних, південних і центральних областях дощі, на решті територій без опадів.

Вітер західний із переходом на північно-східний, на сході країни переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 4-9° тепла; у східних та південно-східних областях вночі 5-10°, вдень 15-20°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

На високогір'ї Карпат уночі без опадів, удень мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на понеділок без опадів. Вітер західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #погода #прогноз

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