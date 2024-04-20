Зеленський підтримав реконструкцію міськлікарні №2 Кривого Рогу для лікування поранених військових

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Під час наради в місті Дніпро, яку провів президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко доповів про проєкт створення другого ешелону лікарень, які приймають поранених захисників, повідомляється на сайті глави Української держави в суботу.

Ляшко повідомив про плани реконструювати міську лікарню №2 у Кривому Розі Дніпропетровської області, щоб приймати бійців із південного напрямку. "Ця лікарня має збільшити потужності, щоб приймати поранених військових і розвантажити лікарні першого ешелону", - сказав він.

Міністр запропонував спрямувати на капітальний ремонт лікарні грантові кошти. За його словами, проєкт реконструкції лікарні вже розробили і почнуть з операційного блоку. Також Ляшко запропонував долучити до роботи лікарень другого ешелону бойових медиків.

"Це дуже хороша ініціатива. Маємо її реалізувати", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у п'ятницю прибув із робочим візитом до Дніпра, де провів нараду щодо ситуації з безпекою та захистом критичної інфраструктури.