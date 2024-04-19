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19:20 19.04.2024

Посол України в США: Сподіваємося, що правки, які зменшують або виключають допомогу Україні, будуть відхилені

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Посол України в США: Сподіваємося, що правки, які зменшують або виключають допомогу Україні, будуть відхилені

Посол України в США Оксана Маркарова роз'яснила суть поправок до законопроєкту про допомогу Україні, які будуть розглянуті в Палаті представників у суботу, 20 квітня, і висловила сподівання, що поправки, які зменшують чи унеможливлюють допомогу Україні, будуть відхилені.

"Палата представників затвердила резолюцію H.Res.1160, якою встановлюється процедура голосування за пакет міжнародної допомоги США, що включає Україну. Рішення підтримали 316 конгресменів (з них 151 республіканець, 165 демократів), проти проголосували 94 конгресмени (з них 55 республіканців, 39 демократів)", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю після голосування в Палаті представників.

Як роз'яснила Маркарова, згідно з процедурою, відбудеться 4 голосування за кожен окремий законопроєкт пакета (Україна, Ізраїль, Індо-Тихоокеанські держави, додаткові заходи). Щодо кожного із законопроєктів відбудуться дебати, під час яких буде розглянуто низку поправок.

"Щодо законопроєкту HR.8035, який стосується допомоги Україні, на дебати буде винесено 4 правки: авторства В. Спартц (Р), спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги; авторства М. Грін (Р), спрямованої на зменшення всіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля; авторства К. Герна (Р), спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій і заробітних плат державним службовцям; авторства К. Кеммек (Р), спрямованої на вилучення із законопроєкту всієї невійськової допомоги", - уточнила посол.

"Сподіваємося, що правки, які зменшують або виключають допомогу Україні будуть відхилені", - зазначила Маркарова.

Крім того, за її словами, "процедура передбачає, що в разі успішного проходження пакета через Палату представників, його буде передано на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, що був ухвалений 13.02.2024. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті".

Голосування за пакет законопроєктів у Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня.

 

 

Теги: #сша #допомога #голосування

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