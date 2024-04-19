Палата представників США підтримала розгляд 4 законопроєктів про міжнародну допомогу, зокрема Україні

Нижня палата парламенту США на засіданні в п'ятницю підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.

На підтримку правила, що передбачає розгляд законопроєктів, проголосували 316 депутатів Палати представників, проти проголосували 94, не голосували 21. Зокрема, від Республіканської партії "за" проголосував 151 депутат, "проти" - 55, не голосували 12. Від Демократичної партії "за" проголосували 165 людей, "проти" - 39, не голосували 9.

У суботу очікується розгляд семи поправок до законопроєктів, чотири з яких - до законопроєкту про допомогу Україні, і голосування за їх ухвалення, після чого їх буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату.