Події

18:45 19.04.2024

Палата представників США підтримала розгляд 4 законопроєктів про міжнародну допомогу, зокрема Україні

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Палата представників США підтримала розгляд 4 законопроєктів про міжнародну допомогу, зокрема Україні

Нижня палата парламенту США на засіданні в п'ятницю підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.

На підтримку правила, що передбачає розгляд законопроєктів, проголосували 316 депутатів Палати представників, проти проголосували 94, не голосували 21. Зокрема, від Республіканської партії "за" проголосував 151 депутат, "проти" - 55, не голосували 12. Від Демократичної партії "за" проголосували 165 людей, "проти" - 39, не голосували 9.

У суботу очікується розгляд семи поправок до законопроєктів, чотири з яких - до законопроєкту про допомогу Україні, і голосування за їх ухвалення, після чого їх буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату.

Теги: #сша #допомога_україні

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