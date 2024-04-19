Події

17:30 19.04.2024

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

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Семеро людей загинули, 34 постраждали внаслідок ракетних ударів російських окупантів по містах Дніпро, Синельникове і Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на п'ятницю, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Із-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки. Загалом, за попередньою інформацією, загинули семеро осіб, серед яких дві дитини. Ще 34 людини постраждали, зокрема одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про 35 постраждалих. Також, за його словами, загиблу жінку знайшли під завалами будинку в Дніпрі, ще одну людину вважають зниклою безвісти.

"Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дніпрі тіло жінки. Ще одну людину шукають. Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області - сім загиблих. І 35 постраждалих", - написав Лисак у телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів ворога в Дніпрі частково зруйновано п'ятиповерховий будинок, пошкоджено вокзал. У Павлограді пошкоджено одне з підприємств, у Синельниковому - приватні будинки.

Раніше повідомлялося, що загалом у Дніпропетровській області загинули вісім осіб, зокрема троє дітей, 29 осіб постраждали. Також удень з'явилася інформація, що 6-річний хлопчик, про загибель якого внаслідок обстрілу Синельникового повідомлялося раніше, перебуває в лікарні у важкому стані.

Джерело:

https://t.me/dsns_telegram/27269

https://t.me/dnipropetrovskaODA/12239

Теги: #постраждалі #обстріл #дніпропетровська_область

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