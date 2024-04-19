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17:13 19.04.2024

Німецька Quantum Systems відкрила завод БПЛА в Україні

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Німецька Quantum Systems відкрила завод БПЛА в Україні

Німецька компанія - виробник безпілотних літальних апаратів Quantum-Systems відкрила в Україні завод безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомила пресслужба Quantum-Systems.

"Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб", - ідеться в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією, він зможе виробляти до 1 тис. БПЛА на рік.

"Очікується, що новий завод збільшить виробничі потужності до 1 тис. безпілотників на рік, включно з виробництвом запасних частин", - зазначили в Quantum-Systems.

Зазначено також, що компанія інвестує до EUR6 млн протягом наступних двох років у виробництво БПЛА в Україні.

Як повідомлялося, безпілотники середнього радіусу дії Vector компанії Quantum-Systems експлуатують в Україні з травня 2022 року. Наразі завдяки фінансуванню уряду Німеччини було надано 212 систем. У компанії повідомили, що до кінця року в Україну очікується постачання 500 БПЛА.

Quantum-Systems із минулого року керує центром обслуговування, підтримки, навчання та логістики в Україні, де працюють 25 українських співробітників. Вони навчають пілотів безпілотників і впроваджують технологічні досягнення в розвідувальні системи прямо на місці.

Quantum Systems є компанією подвійного призначення, у якій працює близько 250 співробітників. Виробництво в Україні - четвертий завод серед семи заводів компанії, розташованих у всьому світі.

Теги: #завод #бпла

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