Події

16:37 19.04.2024

Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

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Російська армія обстріляла Куцурубську громаду (Миколаївська обл.): загинула жінка, її чоловік і 14-річний підліток дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Росіяни обстріляли з артилерії Куцурбську громаду. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, її чоловік поранений. Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть до лікарні", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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