Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

Російська армія обстріляла Куцурубську громаду (Миколаївська обл.): загинула жінка, її чоловік і 14-річний підліток дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Росіяни обстріляли з артилерії Куцурбську громаду. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, її чоловік поранений. Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть до лікарні", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.