Жителя Миколаївщини, який шпигував для ворога за Силами оборони, засуджено до 15 років в'язниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний 15-річний термін ув'язнення отримав іще один агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони в Миколаївській області, інформує СБУ.

"Зловмисник намагався встановити точні координати базування українських захисників, які обороняють обласний центр. Насамперед його цікавили геолокації укріпрайонів і вогневих позицій підрозділів ЗСУ", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, розвідувальна інформація була потрібна агресору для підготовки прицільних повітряних атак на місто з застосуванням дронів.

Служба безпеки затримала зловмисника в лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам розвіддані про дислокацію оборонних об'єктів.

Фігурант - житель селища Врадіївка, якого ФСБ завербувала через заборонену соцмережу "Вконтакте".

"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських інтернет-ресурсів, де писав коментарі на підтримку агресивної війни проти України", - уточнюється в повідомленні.

Встановлено, що зловмисник комунікував із ФСБ через "зв'язкового" на тимчасово окупованій частині території на сході України.

У повідомленні уточнюється, що для виконання ворожих завдань агент на власному авто об'їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні об'єкти на камеру телефону.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років в'язниці з конфіскацією майна.