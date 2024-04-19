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13:39 19.04.2024

Ми побачили зрушення в питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

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Ми побачили зрушення в питанні розблокування допомоги від США - Шмигаль

Зрушення в питанні розблокування допомоги від США є одним із важливих результатів робочого візиту до США, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України", - розповів він, повідомляє пресслужба уряду України.

Шмигаль назвав три ключові теми, над якими працювали під час візиту до США: розблокування військової та фінансової допомоги з боку США; американські інвестиції в українську економіку; використання російських заморожених активів.

За його словами, основна частина коштів, передбачених законопроєктом про допомогу Україні, виділяється на військові потреби.

"$7,8 млрд - це бюджетна підтримка. Ще більше ніж $1,5 млрд - економічна допомога. Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України", - зазначено в повідомленні.

Прем'єр-міністр провів особисті зустрічі з лідерами демократів і республіканців у Конгресі: лідером демократів у Палаті Представників Ґакімом Джеффрісом, лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером, лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.

"Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано", - наголосив Шмигаль.

Теги: #сша #україна #допомога

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