Події

12:30 19.04.2024

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного обстрілу Дніпра

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Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного обстрілу Дніпра

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Дніпропетровської області надають допомогу постраждалим внаслідок російського ракетного обстрілу Дніпра.

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"Дніпро... Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Дніпровської області працюють на місцях влучання ракет, надаючи постраждалим необхідну допомогу", - написало ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

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Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області та обласному центру.

 

 

Теги: #допомога #дніпро #тчху

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