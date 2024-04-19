Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного обстрілу Дніпра

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Дніпропетровської області надають допомогу постраждалим внаслідок російського ракетного обстрілу Дніпра.

"Дніпро... Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Дніпровської області працюють на місцях влучання ракет, надаючи постраждалим необхідну допомогу", - написало ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.





Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області та обласному центру.