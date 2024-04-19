ГУР: Російський Ту-22МЗ збито тими самими засобами, якими раніше було уражено А-50

Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, який у ніч на 19 квітня здійснював ракетну атаку проти України, був збитий у результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Повітряними силами Збройних сил України.

"Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився", - повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.