Події

00:09 19.04.2024

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

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Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, п'яти громад, повідомила пресслужба ОВА в четвер увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Свєська громади", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, у Білопільській громаді з території РФ здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). Одна людина отримала поранення. Також були удари дронамі-камікадзе типу "FPV" (3 вибухи), пуски ракет із гелікоптера (НАР) (7 вибухів), обстріли з АГС (21 вибух) і СПГ (7 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи).

По Юнаківській громаді ворог вдарив із САУ (3 вибухи) і скинув із ворожого БпЛА гранати (2 вибухи).

Авіанальоту зі скиданням КАБ піддалася Свеська громада (4 вибухи).

Під мінометним вогнем була Новослобідська громада (4 міни).

Скидання боєприпасу ВОГ із дрона відбулося в Краснопільській громаді (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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