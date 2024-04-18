Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - голова ОВА
Російські окупанти обстріляли Нікополь, а також Покровську сільську, Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії. І ще 10 разів вдарила БПЛА різних типів. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт й агрофірма. Понівечені дев’ять приватних будинків, три господарські будівлі, два гаражі, лінія електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі.
Загиблих і постраждалих немає.