Події

19:00 18.04.2024

Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - голова ОВА

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Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено інфраструктурний об'єкт - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь, а також Покровську сільську, Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії. І ще 10 разів вдарила БПЛА різних типів. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт й агрофірма. Понівечені дев’ять приватних будинків, три господарські будівлі, два гаражі, лінія електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих немає.

Теги: #нікопольський

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