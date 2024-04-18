Події

17:06 18.04.2024

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

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Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

Засідання Ради Україна-НАТО, про скликання якого просив президент України Володимир Зеленський для обговорення захисту українського неба й постачання засобів ППО, відбудеться в п'ятницю у віртуальному форматі.

Відповідний анонс у четвер оприлюднила штаб-квартира Альянсу.

"У п'ятницю, 19 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на віртуальному засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів оборони країн НАТО. Очікується також віртуальна участь президента України Володимира Зеленського", - ідеться в анонсі.

Раніше дату проведення засідання оприлюднив сам Столтенберг.

Теги: #рада #нато_україна

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