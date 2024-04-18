Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалі, зафіксовано загоряння - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару по Дніпровському району постраждали двоє людей, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків - 30 і 35 років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Є кілька загорянь. Деталі - після відбою", - додав він.