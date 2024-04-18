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00:47 18.04.2024

Зеленський не виключає російських атак на українські АЕС і просить у членів Євроради засоби ППО

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Зеленський не виключає російських атак на українські АЕС і просить у членів Євроради засоби ППО

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що російських атак може зазнати інфраструктура українських АЕС і у зв'язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", - сказав він у середу, виступаючи по відеозв'язку на засіданні Євроради.

"Це може зупинити тільки ППО - конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", - сказав Зеленський.

Він визнав, що "російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі - в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі - вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. Путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів".

"Ми активно працюємо зі Сполученими Штатами, щоб домогтися належного рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки. І я прошу кожного з вас підключитися до спілкування з нашими американськими партнерами, щоб їхня підтримка була реальною", - звернувся він.

Зеленський подякував "кожному з вас за ваші ініціативи та участь у коаліціях з підтримки України, наших сил оборони та безпеки. Я дякую всім, чиї зусилля дійсно ефективні. Але, на жаль, ми поки що не бачили мільйона артилерійських снарядів з Євросоюзу, про які так багато говорили".

"Крім того, деякі інші ініціативи ще не реалізовано повною мірою, і це насамперед позначається на тому, чим можуть скористатися наші солдати на фронті та чого їм ще, на жаль, доведеться чекати. Прошу прискорити реалізацію наших із вами домовленостей - як щодо постачання та спільного виробництва озброєння і боєприпасів, так і щодо фінансування відповідних проєктів", - сказав Зеленський.

Нам потрібно, сказав також Зеленський, "щоб Європейський Союз виконав свої обіцянки, і наш народ повинен бачити, як Україна наближається до повноправного членства".

"Червень - вдалий час, щоб фактично почати переговори з Україною про членство. Тому нам необхідно прийняти переговорну основу і провести першу міжурядову конференцію", - заявив він.

"Російські активи, які зараз заморожені, мають бути використані для захисту життів від російського терору. Це теж справедливо. І, будь ласка, постарайтеся обмежити доходи Росії", - звернувся до членів Євроради Зеленський.

За його словами, "Європа може забезпечити нульову терпимість до всього, що приносить Росії прибуток від терору і дестабілізації. Це теж буде справедливо. Але це також буде ефективно".

Теги: #єврорада #ппо #зеленський

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