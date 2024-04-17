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16:11 17.04.2024

Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

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Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, монумент "Арка Свободи українського народу" (колишня Арка дружби народів) у Києві у Хрещатому парку.

"Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування Київською міською радою в Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства в середу.

"Утілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій", - додали в Мінкультури.

Як повідомлялося, 29 березня відповідний висновок зробила експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП). "Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертної комісії.

Зазначено, що, незважаючи на перейменування об'єкта на Арку Свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

2 квітня в УІНП заявили, що питання трансформації простору на місці розташування арки в Києві має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу.

Раніше голова УІНП Антон Дробович зазначав, що є кілька варіантів майбутнього арки: демонтаж усього ансамблю з перенесенням усіх елементів до музею та одночасно публічний конкурс проєктів щодо того, що буде замість нього; демонтаж і перенесення до музею фігуративної частини ансамблю (монумент Переяславської ради) з обов'язковим глибоким переозначенням самої металевої арки. Він висловив думку, що якщо залишити все як є, то врешті-решт це може призвести до "самосуду" над монументом.

Дробович називав гарною ідею переформатування Арки свободи українського народу на веселку, і що таке мистецьке рішення виразно відокремило б Україну і від сучасної Росії, в якій представників ЛГБТК+ спільнот переслідують.

У січні 2024 року робоча група Київської міської державної адміністрації ухвалила рішення зберегти арку й запропонувала Міністерству культури та інформаційної політики України зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва. У відповідь на запит "ВВС Україна" в КМДА заявили, що арка є пам'яткою історії місцевого значення, які, згідно з законом, заборонено зносити, змінювати чи переносити. Переносити арку в будь-якому разі нікуди, оскільки ні музею тоталітаризму, ні музею радянської історії в Україні наразі не існує. Київська міська рада також не ухвалювала рішення про демонтаж арки.

Теги: #арка

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