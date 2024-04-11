Події

13:52 11.04.2024

Арку "дружби народів" у Києві не будуть демонтувати або переносити

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Арку "дружби народів" у Києві не будуть демонтувати або переносити

Арка Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) у Києві є пам'яткою історії місцевого значення, які згідно із законом заборонено зносити, змінювати або переносити, повідомила Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит ВВС Україна.

Зазначається, що переносити арку в будь-якому разі нікуди, оскільки ні музею тоталітаризму, ні музею радянської історії наразі не існує.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку. Там запропонували Міністерству культури віднести арку до об'єктів монументального мистецтва.

Київська міська рада також не ухвалювала рішення про демонтаж.

Теги: #арка

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