Арку "дружби народів" у Києві не будуть демонтувати або переносити

Арка Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) у Києві є пам'яткою історії місцевого значення, які згідно із законом заборонено зносити, змінювати або переносити, повідомила Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит ВВС Україна.

Зазначається, що переносити арку в будь-якому разі нікуди, оскільки ні музею тоталітаризму, ні музею радянської історії наразі не існує.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку. Там запропонували Міністерству культури віднести арку до об'єктів монументального мистецтва.

Київська міська рада також не ухвалювала рішення про демонтаж.