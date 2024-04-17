Події

11:02 17.04.2024

До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

1 хв читати
До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

До Чернігівської обласної лікарні в середу, 17 квітня, було шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок російського ракетного удару, повідомив директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко.

"До нас сьогодні доправлено дев'ятьох постраждалих, троє у важкому стані, решта в стані середньої тяжкості. Найбільше постраждалих було доправлено до Чернігівської районної лікарні, тому що вона розташована поруч з епіцентром ракетного удару", - розповів Жиденко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що найбільше поранень - мінно-вибухові травми, черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, ураження судин кінцівок.

"Постраждалі забезпечені всім необхідним, зокрема препаратами крові. Однак, з огляду на кількість поранених, я дуже прошу і звертаюся до жителів Чернігова, хто може, підійти на станцію переливання крові і здати кров, особливо резус-негативні. Потрібні донори з резус-негативною кров'ю", - закликав Жиденко.

Наразі відомо про восьмеро загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову в середу вранці.

Теги: #чернігів #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 17.04.2024
У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

10:56 17.04.2024
Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

10:36 17.04.2024
У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

09:48 17.04.2024
У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

20:10 14.04.2024
У Дніпрі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети

У Дніпрі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети

19:20 14.04.2024
Окупанти завдали удару по Нікополю, четверо постраждалих

Окупанти завдали удару по Нікополю, четверо постраждалих

19:14 14.04.2024
У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

14:01 09.04.2024
На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

09:10 09.04.2024
На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

19:10 07.04.2024
У Харкові пятеро постраждалих від денного обстрілу, пошкоджено 13 житлових будинків

У Харкові пятеро постраждалих від денного обстрілу, пошкоджено 13 житлових будинків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

Кількість загиблих у Чернігові зросла до восьми осіб - в.о. мера

У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера

У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є жертви і поранені - ОВА

Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

На російському аеродромі знищено вертоліт Мі-8 - ГУР МО

Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП "Корчова - Краківець"

Безпекова угода зі США має бути зразковою і працювати не гірше за меморандум з Ізраїлем - Єрмак

У КРИВОМУ РОЗІ ТА ОДЕСІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

РФ запустила агітпоїзди до регіонів для залучення охочих підписувати контракт із російською армією - ГУР

У Зміївці Херсонської області через атаку російського дрона постраждав місцевий житель

У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено п'ятьох людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА