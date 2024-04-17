До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

До Чернігівської обласної лікарні в середу, 17 квітня, було шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок російського ракетного удару, повідомив директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко.

"До нас сьогодні доправлено дев'ятьох постраждалих, троє у важкому стані, решта в стані середньої тяжкості. Найбільше постраждалих було доправлено до Чернігівської районної лікарні, тому що вона розташована поруч з епіцентром ракетного удару", - розповів Жиденко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що найбільше поранень - мінно-вибухові травми, черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, ураження судин кінцівок.

"Постраждалі забезпечені всім необхідним, зокрема препаратами крові. Однак, з огляду на кількість поранених, я дуже прошу і звертаюся до жителів Чернігова, хто може, підійти на станцію переливання крові і здати кров, особливо резус-негативні. Потрібні донори з резус-негативною кров'ю", - закликав Жиденко.

Наразі відомо про восьмеро загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову в середу вранці.