У Вишгородському та Білоцерківському районах ліквідовують вибухонебезпечні предмети - КОВА

У вівторок, 16 квітня, у Вишгородському та Білоцерківському районах Київської області ліквідовують вибухонебезпечні предмети, може бути чутно звуки вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 16 квітня, на території Вишгородського та Білоцерківського районів відбуватиметься ліквідація ВНП (вибухонебезпечних предметів - ІФ-У). Через це в громадах області може бути чутно звуки вибухів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.