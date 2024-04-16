Події

16:15 16.04.2024

У Вишгородському та Білоцерківському районах ліквідовують вибухонебезпечні предмети - КОВА

1 хв читати
У Вишгородському та Білоцерківському районах ліквідовують вибухонебезпечні предмети - КОВА

У вівторок, 16 квітня, у Вишгородському та Білоцерківському районах Київської області ліквідовують вибухонебезпечні предмети, може бути чутно звуки вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 16 квітня, на території Вишгородського та Білоцерківського районів відбуватиметься ліквідація ВНП (вибухонебезпечних предметів - ІФ-У). Через це в громадах області може бути чутно звуки вибухів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Теги: #вибухонебезпечні_предмети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 27.01.2024
За тиждень сапери знешкодили понад 2100 вибухонебезпечних предметів - Міноборони

За тиждень сапери знешкодили понад 2100 вибухонебезпечних предметів - Міноборони

14:26 19.11.2023
За тиждень підрозділи Держспецслужби транспорту виявили та знешкодили 2835 вибухонебезпечних предметів - Генштаб

За тиждень підрозділи Держспецслужби транспорту виявили та знешкодили 2835 вибухонебезпечних предметів - Генштаб

12:14 21.09.2023
На Миколаївщині внаслідок підриву на боєприпасі загинув чоловік, іще один дістав численних травм - ДСНС

На Миколаївщині внаслідок підриву на боєприпасі загинув чоловік, іще один дістав численних травм - ДСНС

14:09 13.09.2023
На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

14:39 07.09.2023
За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

15:34 02.06.2023
У Харківській області біля кордону з РФ на невідомому пристрої підірвалося авто: троє дітей важко поранені, мати загинула

У Харківській області біля кордону з РФ на невідомому пристрої підірвалося авто: троє дітей важко поранені, мати загинула

11:39 11.05.2023
У Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети

13:28 05.05.2023
У Бучанському районі Київської області ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Бучанському районі Київської області ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

15:41 03.05.2023
У Бучанському районі триває ліквідація вибухонебезпечних предметів

У Бучанському районі триває ліквідація вибухонебезпечних предметів

12:44 20.04.2023
У Броварському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Броварському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу, постраждали 15 осіб - голова ОВА

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

ОСТАННЄ

Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

Кличко: Проїзд новим шляхопроводом на перетині Полярної та Богатирської в Києві відкриють у травні, рух Подільсько-Воскресенським мостом - у вересні

Україна шукає країну-покровителя в питанні звільнення українських цивільних осіб, яких утримує РФ - Лубінець

Рада ЄС обговорить 22 квітня постачання озброєнь Україні

Завершено евакуацію сімей із дітьми з Липецької громади - Синєгубов

Командувач ВМС ЗСУ обговорив із главою МЗС Норвегії поточну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

Заступник голови Полтавської облради подорожував Європою під виглядом службового відрядження - СБУ

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

Польщі варто дозволити транзит українського зерна через польські порти - президентка Зернової палати Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА