Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.

"Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу. Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок без зазначення прізвища та фракційної належності нардепа.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося, Ніколаєнку було повідомлено про підозру 6 листопада 2023 року за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 9 листопада Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сам депутат на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив факт ДТП і запевнив, що всіляко сприятиме розслідуванню ДБР. "Сприятиму слідчим діям, які наразі проводить ДБР, і добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезий, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - написав він.