Lockheed Martin виграла контракт для ПРО США на суму $17 млрд

Американська військово-промислова компанія Lockheed Martin Corp. отримала контракт вартістю $17 млрд на розробку наступного покоління перехоплювачів, які захистять Сполучені Штати від атаки міжконтинентальних балістичних ракет, повідомило в понеділок Агентство протиракетної оборони США.

Багаторічний контракт охоплює розробку перехоплювача наступного покоління (NGI) для модернізації поточної програми наземної оборони середнього радіуса дії (Ground-Based Midcourse Defense). Мережа радарів, протиракет та іншого обладнання призначена для захисту Сполучених Штатів від міжконтинентальних балістичних ракет, повідомляє в понеділок Reuters.

Наразі NGI перебуває на стадії розроблення технології та перейде до стадії розроблення продукту в травні, ідеться в заяві, яку минулого тижня представив глава Агентства протиракетної оборони генерал-лейтенант Гіт Коллінз. США планують придбати 20 перехоплювачів і розмістити їх у Форт-Грілі на Алясці.

Коллінз заявив, що агентство вибере або Lockheed, або Northrop Grumman. 2021 року компанії отримали окремі контракти на розроблення дизайну ракети.

У понеділок акції Lockheed піднялися на 0,60 % до 462,08 долара.

Компанія Lockheed не надала негайного коментаря. Очікується, що перший перехоплювач буде введено в експлуатацію 2028 року.