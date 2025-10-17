Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin.

"Президент поінформував про конкретні потреби України в системах ППО й ракетах до них, а також у літаках F-16. Представники Lockheed Martin розповіли про виробничі спроможності компанії", - йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Під час зустрічі також обговорили потенціал співпраці й можливості посилення захисту України від російської агресії.

Lockheed Martin відкрита до партнерства. Глава держави наголосив, що Україна розуміє конкретні кроки, які необхідні для посилення, і працює з партнерами на всіх рівнях.