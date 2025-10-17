Інтерфакс-Україна
Події
09:47 17.10.2025

Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

1 хв читати

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin.

"Президент поінформував про конкретні потреби України в системах ППО й ракетах до них, а також у літаках F-16. Представники Lockheed Martin розповіли про виробничі спроможності компанії", - йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Під час зустрічі також обговорили потенціал співпраці й можливості посилення захисту України від російської агресії.

Lockheed Martin відкрита до партнерства. Глава держави наголосив, що Україна розуміє конкретні кроки, які необхідні для посилення, і працює з партнерами на всіх рівнях.

Теги: #lockheed_martin #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 17.10.2025
Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

08:45 17.10.2025
Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

02:48 17.10.2025
Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

22:55 16.10.2025
Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

22:08 16.10.2025
Літак із Зеленським приземлився у США

Літак із Зеленським приземлився у США

01:39 16.10.2025
Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

19:45 15.10.2025
Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

19:35 15.10.2025
В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

19:33 15.10.2025
Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

14:31 15.10.2025
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Екстрені відключення е/е в Києві та низці областей - ДТЕК та обленерго

Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

ОСТАННЄ

Екстрені відключення е/е в Києві та низці областей - ДТЕК та обленерго

На Одещині водій наїхав на пересувний блокпост, двоє військових загинули

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів КАБами по Сумах

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Російський дрон поранив поліцейського у Запорізькій області

Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

Поки триватиме запуск Офісу Військового омбудсмана, можливі затримки з опрацюванням скарг військових та членів їх родин - Решетилова

17 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА