Події

00:13 16.04.2024

Росіяни обстріляли 3 громади Сумської області, пролунало 8 вибухів

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Росіяни обстріляли 3 громади Сумської області, пролунало 8 вибухів

Російські війська за минулу добу здійснили 4 обстріли прикордонних територій у 3 громадах Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Великописарівська, Ямпільська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Так, по Великописарівській громаді ворог бив із мінометів (2 вибухи).

У Ямпільській громаді було зафіксовано авіаудар (1 вибух).

По Краснопільській громаді з ворожого літака здійснено пуск авіаційної бомби та мінометний обстріл (4 вибухи).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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