Росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Російські окупанти протягом дня п'ять разів обстріляли Нікопольський район із застосуванням артилерії, а також 12 разів атакували за допомогою БПЛА, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі. Побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Пожежу приборкують", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що загиблих і постраждалих унаслідок атак немає.

На решті території області було спокійно.