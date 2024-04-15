ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 25 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" за останній тиждень, із 8 до 14 квітня, повністю або частково відновили електропостачання 76 населених пунктів і повернули електрику до осель 25 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли.

Зокрема, як повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок, минулого тижня вдалося повернути електрику до будівель майже 18,7 тисячі сімей Донецької області.

Зі свого боку, за інформацією Міністерства енергетики України, станом на 15 квітня внаслідок бойових дій у прифронтовому регіоні залишалися знеструмленими 3,2 тис. абонентів. Загалом в області без світла майже 45,5 тисяч точок обліку в 87 населених пунктах.

Як зазначають у "ДТЕК Мережі", ворожих обстрілів постійно зазнає і Дніпропетровська область, особливо її південь. Тут за тиждень фахівцям енергохолдингу також вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 6,7 тис. сімей.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 11,9 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого процитовано у прес-релізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.