Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Двоє мирних жителів загинули і один дістав поранення внаслідок авіаудару російських окупантів по селу Лук'янці Липецької громади Харківської області.

"Зафіксовано влучання КАБ по школі, за попередніми даними, двоє загиблих і один поранений. Усі цивільні", - розповіли кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Харківської обласної адміністрації.

Удар було завдано близько 14:08 у понеділок.