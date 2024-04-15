Події

15:50 15.04.2024

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

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Двоє мирних жителів загинули і один дістав поранення внаслідок авіаудару російських окупантів по селу Лук'янці Липецької громади Харківської області.

"Зафіксовано влучання КАБ по школі, за попередніми даними, двоє загиблих і один поранений. Усі цивільні", - розповіли кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Харківської обласної адміністрації.

Удар було завдано близько 14:08 у понеділок.

Теги: #школа #удар #харківська_область

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