Події

12:26 15.04.2024

Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

2 хв читати
Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав НАТО посилити увагу до Чорноморського регіону для протидії російській агресії та відновлення безпеки.

"НАТО має активно впроваджувати окрему, всеосяжну й далекоглядну Чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення руйнівного впливу Росії та посилення регіональної стабільності", - заявив міністр на відкритті Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

"У понеділок, 15 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у відкритті Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи та звернувся до присутніх із відеозверненням", - йдеться в повідомленні МЗС України на офіційному сайті.

Як повідомляється, Кулеба наголосив, що "Балто-Чорноморський фланг НАТО слугуватиме міцною стіною захисту від російської агресії і терору. За його словами, це принесе стабільність і мир у наш регіон, що дасть змогу кожному в Болгарії, Україні та інших країнах Чорноморського басейну, Центральної Європи та Балтії скористатися перевагами економічного й торговельного зростання".

"Важливо мати бачення і стратегію, проявити наполегливість у спільних діях для досягнення спільних цілей. Чорне море має стати морем НАТО, миру і стабільності. Саме таким стало Балтійське море зі вступом Фінляндії та Швеції до Альянсу. Безпека всього регіону була посилена. Коли Україна і Грузія приєднаються до НАТО, Чорне море наслідуватиме приклад Балтійського. Це стратегічна мета, до якої має прагнути Альянс і вся євроатлантична спільнота", - заявив міністр, слова якого наводить пресслужба МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства України наголосив, що якнайшвидше збільшення спроможностей української протиповітряної оборони також посилить регіональну та глобальну стабільність, оскільки вона захищає безпеку сусідів України та всього Чорноморського регіону від російського повітряного терору.

"Ця війна не може і не повинна бути нормалізована. Українська протиповітряна оборона зараз захищає не лише українське небо від російського повітряного терору. Вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози потрапляння ракет і безпілотників у їхній повітряний простір, а також інші чорноморські та європейські країни від можливості поширення російської агресії на їхню територію", - зазначив міністр.

На думку міністра, агресивна війна Росії довела, наскільки неподільною є безпека Чорноморського регіону. "Лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України принесуть Чорноморському регіону стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку. Україна може досягти такого результату за умови достатньої і вчасної підтримки партнерів", - сказав він.

Кулеба також висловив глибоку вдячність Болгарії, її уряду та народу за значну і своєчасну підтримку України та окремо подякував Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони Болгарії за співорганізацію та проведення Другої Чорноморської безпекової конференції.

Теги: #кулеба #чорноморська_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 11.04.2024
Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

23:00 10.04.2024
Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових систем "Patriot" для України

Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових систем "Patriot" для України

18:08 08.04.2024
Глави МЗС України та Японії обговорили шляхи просування української Формули миру

Глави МЗС України та Японії обговорили шляхи просування української Формули миру

12:03 08.04.2024
Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

11:05 05.04.2024
Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

19:43 04.04.2024
Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

17:48 04.04.2024
Кулеба закликав американських партнерів знайти способи якнайшвидше надати додаткові системи Patriot, Блінкен одразу вжив заходів у відповідь

Кулеба закликав американських партнерів знайти способи якнайшвидше надати додаткові системи Patriot, Блінкен одразу вжив заходів у відповідь

16:28 04.04.2024
Кулеба після Ради Україна-НАТО: Німеччина виконає аналіз наявних у світі Patriot для доставки в Україну

Кулеба після Ради Україна-НАТО: Німеччина виконає аналіз наявних у світі Patriot для доставки в Україну

11:43 04.04.2024
Кулеба після переговорів з Кемероном: Очікуємо значного прогресу в питанні заморожених російських активів цього року

Кулеба після переговорів з Кемероном: Очікуємо значного прогресу в питанні заморожених російських активів цього року

18:31 03.04.2024
Кулеба подякував Боррелю за його готовність активізувати зусилля з пошуку доступних систем Patriot для України

Кулеба подякував Боррелю за його готовність активізувати зусилля з пошуку доступних систем Patriot для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДому" на ЗСУ є недоцільним - Шмигаль у відповідь на петицію

У Дніпрі вже 13 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети, ворог продовжує обстрілювати область - Лисак

Росіяни за добу втратили 770 осіб - Генштаб

Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

ОСТАННЄ

До кінця року за номером 112 можна буде звернутися по допомогу з усієї території України

Найближчими днями в Україні похолодає і пройдуть дощі

Затримано й узято під варту мешканку Ізюма, яка під час окупації очолила поштове відділення - прокуратура

Дворічна дитина опинилася серед трьох постраждалих від чадного газу у Львові - Міненерго

Країни ЄС після атаки Ірану на Ізраїль обговорюють нові санкції проти Тегерана

ДТЕК із початку 2024р. ввів у роботу 8 лав

Завершено розслідування у справі колишнього одеського військкома, який купив під час війни нерухомість в Іспанії та дорогі авто

Без світла в Україні понад 450 населених пунктів - "Укренерго"

Франція діятиме, щоб не допустити ескалації після атаки Ірану на Ізраїль - Макрон

Глава британського МЗС закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА