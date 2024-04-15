Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав НАТО посилити увагу до Чорноморського регіону для протидії російській агресії та відновлення безпеки.

"НАТО має активно впроваджувати окрему, всеосяжну й далекоглядну Чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення руйнівного впливу Росії та посилення регіональної стабільності", - заявив міністр на відкритті Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

"У понеділок, 15 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у відкритті Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи та звернувся до присутніх із відеозверненням", - йдеться в повідомленні МЗС України на офіційному сайті.

Як повідомляється, Кулеба наголосив, що "Балто-Чорноморський фланг НАТО слугуватиме міцною стіною захисту від російської агресії і терору. За його словами, це принесе стабільність і мир у наш регіон, що дасть змогу кожному в Болгарії, Україні та інших країнах Чорноморського басейну, Центральної Європи та Балтії скористатися перевагами економічного й торговельного зростання".

"Важливо мати бачення і стратегію, проявити наполегливість у спільних діях для досягнення спільних цілей. Чорне море має стати морем НАТО, миру і стабільності. Саме таким стало Балтійське море зі вступом Фінляндії та Швеції до Альянсу. Безпека всього регіону була посилена. Коли Україна і Грузія приєднаються до НАТО, Чорне море наслідуватиме приклад Балтійського. Це стратегічна мета, до якої має прагнути Альянс і вся євроатлантична спільнота", - заявив міністр, слова якого наводить пресслужба МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства України наголосив, що якнайшвидше збільшення спроможностей української протиповітряної оборони також посилить регіональну та глобальну стабільність, оскільки вона захищає безпеку сусідів України та всього Чорноморського регіону від російського повітряного терору.

"Ця війна не може і не повинна бути нормалізована. Українська протиповітряна оборона зараз захищає не лише українське небо від російського повітряного терору. Вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози потрапляння ракет і безпілотників у їхній повітряний простір, а також інші чорноморські та європейські країни від можливості поширення російської агресії на їхню територію", - зазначив міністр.

На думку міністра, агресивна війна Росії довела, наскільки неподільною є безпека Чорноморського регіону. "Лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України принесуть Чорноморському регіону стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку. Україна може досягти такого результату за умови достатньої і вчасної підтримки партнерів", - сказав він.

Кулеба також висловив глибоку вдячність Болгарії, її уряду та народу за значну і своєчасну підтримку України та окремо подякував Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони Болгарії за співорганізацію та проведення Другої Чорноморської безпекової конференції.