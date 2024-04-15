Без світла в Україні понад 450 населених пунктів - "Укренерго"

На ранок понеділка в Україні без світла залишалося понад 450 населених пунктів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформацією в телеграм-каналі, через погодні умови знеструмлені 36 населених пунктів у Житомирській і Хмельницькій областях, де ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Як уточнює Міністерство енергетики в телеграм-каналі, без електрики залишилися 3,5 тис. споживачів у 31 населеному пункті Хмельницької області й майже 1 тис. - у 5 населених пунктах Житомирської.

Крім того, "Укренерго" зазначає, що на Одещині після пожежі на високовольтному обладнанні у вихідні ще залишаються знеструмленими два населені пункти (одразу повідомлялося про чотири - ЕР). Там також тривають відновлювальні роботи.

З інших причин, переважно через бойові дії, на ранок знеструмлені 416 населених пунктів.

За інформацією Міненерго, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області знеструмлені 87 населених пунктів, у Сумській - 68, у Чернігівській - 19.

Міненерго також підтвердило поширену раніше головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом інформацію, зазначивши, що сьогодні вранці під час виконання робіт автомобіль бригади АТ "Чернігівобленерго" наїхав на вибуховий пристрій, унаслідок чого двоє електромонтерів дістали поранень.

Як повідомляє "Укренерго", у Харківській області продовжують діяти обмеження споживання через масовані атаки РФ - сьогодні графіки погодинних відключень застосовано з 6:55, знеструмлено приблизно 240 тис. споживачів. Також продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів у Кривому Розі.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувалися, але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 22:00 диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити використання потужних енергоємних приладів.

НЕК також повідомила, що на електростанціях виведено в планові та аварійні ремонти три енергоблоки.

Водночас учора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 8:40 до 17:40 обмежували роботу об'єктів ВДЕ - до 1566 МВт в окремі години.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови йде імпорт е/е загальним обсягом 9242 МВт-год, що вдвічі перевищує показник останнього робочого дня п'ятниці, 12 квітня. Водночас експорт не планується, у п'ятницю було 2200 МВт-год.