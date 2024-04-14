Саміт ЄС 17-18 квітня обговорить ситуацію на Близькому Сході

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що глави держав і урядів країн ЄС обговорять ситуацію на Близькому Сході під час позачергового саміту Євросоюзу 17-18 квітня.

"Ситуація на Близькому Сході, включно з Ліваном, буде обговорюватися на Європейській раді наступного тижня", - написав він у неділю в мережі X.

Мішель зробив цю заяву після організованої Італією, яка головує в G7, відеоконференції лідерів "великої сімки" у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю.

Він повідомив, що учасники наради "одноголосно засудили безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль".

"Усі сторони повинні проявляти стриманість. Ми продовжимо всі наші зусилля з деескалації", - заявив глава Євроради.

Водночас Мішель наголосив на важливості якнайшвидшого завершення кризи в Секторі Гази, зокрема за допомогою негайного припинення вогню.

Іран у ніч на 14 квітня завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками, заявивши, що це відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що приблизно 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО.