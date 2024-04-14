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14:19 14.04.2024

Удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів - речник ВМС ЗСУ

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Удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів - речник ВМС ЗСУ

Наразі удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів, оскільки інші носії остерігаються бойової роботи Сил оборони України, повідомив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Російський флот у Чорному морі наразі має 10 носіїв ракет, їхня кількість може варіюватися залежно від боєготовності. Можна говорити, що є 40 одиниць, які являють собою потенційну небезпеку, але ті, які можуть завдавати ударів по території України, - це носії крилатих ракет, серед них 3 субмарини по 4 ракети на кожній (проєкт "Варшавянка")", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю, коментуючи другу річницю знищення крейсера "Москва".

"Ми бачимо, що зараз тільки вони намагаються виходити з Новоросійська. І останнє підтверджене застосування було саме з підводного човна, коли було завдано ударів по Запоріжжю кілька днів тому. А так за пів року було тільки 2 підтверджених застосування крилатих ракет з підводного човна", - сказав Плетенчук.

Теги: #підводні #удари #флот_рф

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