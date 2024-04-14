Боррель і західні лідери засудили удари Ірану по Ізраїлю

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішуче засудження нападу Ірану на Ізраїль, назвавши його неприйнятним.

"Це безпрецедентна ескалація і величезна загроза безпеці в регіоні", - наголосив він у соцмережі X.

Також іранські удари по території Ізраїлю засудили президент Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн і глави міністерств закордонних справ Німеччини, Бельгії, Франції та Естонії.

"Я рішуче засуджую кричущий і невиправданий напад Ірану на Ізраїль. І я закликаю Іран і його поплічників негайно припинити ці напади. Усі дійові особи тепер повинні утримуватися від подальшої ескалації та працювати над відновленням стабільності в регіоні", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне вважає, що своїми діями Іран може створити ризик військової ескалації.

"Зважившись на таку безпрецедентну акцію, Іран виходить на новий рівень у своїх дестабілізуючих діях і створює ризик військової ескалації", - написав у мережі X Сежурне.

Він додав, що Франція "підтверджує свою прихильність безпеці Ізраїлю і запевняє його у своїй солідарності".

Глава зовнішньополітичного відомства Бельгії Аджа Лябіб, зі свого боку, вважає, що ця ескалація ще більше віддаляє від миру.

"Це серйозна ескалація і загроза регіональній стабільності. Цей напад ставить під загрозу населення і ще далі віддаляє нас від миру", - написала бельгійський міністр.

Із цим твердженням також згодна міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, наголосивши, що цей удар загрожує хаосом у Близькосхідному регіоні.

"Іран і проіранські сили повинні негайно припинити це. Висловлюємо солідарність з Ізраїлем", - написала вона.

А глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав усіх працювати над деескалацією і стабілізацією ситуації на Близькому Сході.

"Естонія найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. Це серйозна ескалація ситуації, яка і без того була вкрай небезпечною", - написав він у Х.

Крім того, близькосхідну ескалацію засудили президенти Молдови Мая Санду і Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск і Угорщини Віктор Орбан.

У ніч на неділю Іран запустив ракети і безпілотники в бік Ізраїлю у відповідь на авіаудар по іранському консульству в Дамаску.