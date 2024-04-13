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22:36 13.04.2024

Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

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Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

 Йорданія тимчасово закриє свій повітряний простір, починаючи з вечора суботи, для всіх літаків, що прибувають, вилітають і транзитних літаків, на тлі загрози іранського контрудару по Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel 13 квітня.

Зазначається, що два рейси еміратської авіакомпанії Fly Dubai повернули назад у бік Об'єднаних Арабських Еміратів після вильоту до Ізраїлю, нібито через побоювання з приводу іранської загрози або рішення Йорданії закрити свій повітряний простір.

Як повідомлялося 12 квітня, адміністрація США розцінює сценарій нападу Ірану на Ізраїль як цілком можливий. Про це заявив у п'ятницю журналістам радник Білого дому Джон Кірбі.

 

Теги: #ізраїль #йорданія #іран

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