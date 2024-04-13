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20:49 13.04.2024

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

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ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Під час кожної телефонної розмови з партнерами головними темами є ППО і фронт, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за цей тиждень я уже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми", - сказав Зеленський.

"Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу. Щотижня даємо також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні, український потенціал виробляти зброю, зокрема, дрони, є досить високим", - зазначив він.

І ми домовляємося з партнерами, сказав він, зокрема, "про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили, всієї Європи, всіх, кому загрожує російський терор".

Зеленський нагадав про домовленість із Німеччиною про постачання комплексу ППО Patriot. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T. "Це теж сильна ППО з ракетами для наявних у нас систем захисту неба", - сказав він.

 

 

Теги: #звернення #ппо #зеленський

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