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13:08 13.04.2024

Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

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Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

Марджорі Тейлор Грін, яка представляє в Палаті представників американського Конгресу Республіканську партію, повідомила, що спікер Майк Джонсон планує винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні в прив'язці до допомоги Ізраїлю наступного тижня.

"Спікер Джонсон міг би винести на обговорення окремий пакет допомоги Ізраїлю цього тижня. Але замість цього, найімовірніше, наступного тижня він пов'яже допомогу Ізраїлю з $60 млрд для України, щоб чинити тиск на членів конгресу з метою змусити їх фінансувати Україну", - написала вона в соцмережі Х.

Водночас сама Грін, яка виступає проти військової допомоги Києву, зазначила: "Не прив'язуйте Україну до Ізраїлю. Військова допомога Україні та Ізраїлю не повинні бути пов'язані між собою".

Раніше Джонсон заявляв, що після великодніх канікул має намір винести на розгляд законопроєкт про додаткову допомогу Україні, який включатиме "важливі нововведення".

Як приклад нововведень спікер назвав надання Україні кредиту. За його словами, "навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де (...) ми не просто надаємо іноземну допомогу, а встановлюємо з ними такі відносини, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли настане час".

Він також згадав закон про REPO (угода з продажу цінних паперів, що передбачає їхній зворотний викуп), який передбачає конфіскацію російських суверенних активів, заморожених у США, і передання їх Україні.

Теги: #допомога_україні #законопроєкт

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