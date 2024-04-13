Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок аварії на канатній дорозі в центрі Анталії

Одна людина загинула внаслідок аварії, що сталася в п'ятницю на канатній дорозі Tunektepe Teleferik у місті Анталія в Туреччині, семеро дістали поранення, повідомляє газета Milliyet.

Як уточнює видання, одна з опор дороги надломилася і під час падіння вдарила кабіну, в якій у цей момент перебувало восьмеро осіб. Підлога кабіни була проломлена, люди впали на землю з висоти кількох метрів. У результаті одна людина загинула, сімох, зокрема двох дітей, доправили в лікарні з пораненнями. Після аварії частина пасажирів застрягла в зупинених кабінках, їхнім порятунком займалися пожежники. Під час рятувальної операції використовувався вертоліт берегової охорони.

Точна причина аварії поки що невідома, очевидці повідомили, що чули вибух, після чого дорога зупинилася.

Канатну дорогу гондольного типу було побудовано в Анталії 2017 року. Її протяжність становить 1,7 км, вона піднімає на висоту 605 метрів - вершину гори Тюнектепе, найвищу точку міста, де розташований оглядовий майданчик. Дорога належить муніципалітету.