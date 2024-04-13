Події

12:27 13.04.2024

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок аварії на канатній дорозі в центрі Анталії

1 хв читати
Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок аварії на канатній дорозі в центрі Анталії

Одна людина загинула внаслідок аварії, що сталася в п'ятницю на канатній дорозі Tunektepe Teleferik у місті Анталія в Туреччині, семеро дістали поранення, повідомляє газета Milliyet.

Як уточнює видання, одна з опор дороги надломилася і під час падіння вдарила кабіну, в якій у цей момент перебувало восьмеро осіб. Підлога кабіни була проломлена, люди впали на землю з висоти кількох метрів. У результаті одна людина загинула, сімох, зокрема двох дітей, доправили в лікарні з пораненнями. Після аварії частина пасажирів застрягла в зупинених кабінках, їхнім порятунком займалися пожежники. Під час рятувальної операції використовувався вертоліт берегової охорони.

Точна причина аварії поки що невідома, очевидці повідомили, що чули вибух, після чого дорога зупинилася.

Канатну дорогу гондольного типу було побудовано в Анталії 2017 року. Її протяжність становить 1,7 км, вона піднімає на висоту 605 метрів - вершину гори Тюнектепе, найвищу точку міста, де розташований оглядовий майданчик. Дорога належить муніципалітету.

Теги: #туреччина #аварія #анталія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 09.04.2024
Туреччина запровадила обмеження на експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Секторі Гази

Туреччина запровадила обмеження на експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Секторі Гази

16:09 05.04.2024
Головний омбудсмен Туреччини має намір відвідати місця тримання українських полонених у РФ

Головний омбудсмен Туреччини має намір відвідати місця тримання українських полонених у РФ

15:34 02.04.2024
Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

16:42 01.04.2024
На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

03:04 29.03.2024
В аварії автобуса FlixBus у Німеччині постраждало дві українки

В аварії автобуса FlixBus у Німеччині постраждало дві українки

21:24 08.03.2024
Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

21:21 08.03.2024
Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини: Упевнений, спільні результати будуть сильними

Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини: Упевнений, спільні результати будуть сильними

21:16 08.03.2024
Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

Зеленський - Ердогану: Ми не бачимо представників Росії на інавгураційному Саміті миру

21:04 08.03.2024
Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

20:36 08.03.2024
Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії - Ердоган

Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії - Ердоган

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

Богданівка перебуває під контролем Сил оборони, там тривають інтенсивні бої - Міноборони

У результаті обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки загинуло двоє людей, ще вісім поранені

ЗС України за добу ліквідували 1030 окупантів

ОСТАННЄ

У ЗСУ спростували інформацію про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК і СП представниці громадської організації в Хмельницькій області

Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

МВС визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

У неділю в західних і північних областях дощі, місцями грози - Укргідрометцентр

Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

"Укрпошта" випустила марки з українською зброєю

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська постраждали двоє мирних жителів - Синєгубов

У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист - Херсонська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА