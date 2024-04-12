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21:19 12.04.2024

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

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Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернівців зустрівся зі студентами Чернівецького національного університету ім. Федьковича, Буковинського державного медичного університету та Чернівецького торговельно-економічного інституту.

Як повідомила пресслужба Зеленського, глава держави поспілкувався з українською молоддю про країну, її майбутнє та роботу над аналогом плану Маршалла для України.

Зокрема, президент розповів, що в цьому плані основне питання - відновлення України: її енергетики, технологій, економіки. За попередніми розрахунками, йдеться про близько 700 млрд дол. США, але, як він зазначив, ця сума не остаточна.

"Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. Загалом, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі. Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити і сподіватися на порядність партнерів - те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять", - сказав він.

Зеленський також висловив упевненість у тому, що найближчими роками Україна стане членом ЄС і НАТО.

"НАТО - це для нас зовнішній захист і, безумовно, найкращі гарантії безпеки. Але також я переконаний у тому, що ми посилимо і наш внутрішній захист. Ми зміцнимо нашу безпеку на кордонах, у містах, у громадах. У майбутньому буде зовсім інший підхід і до безпеки, і до будівництва", - зазначив президент України.

Глава держави додав, що після закінчення війни в Україні також розвиватимуться різні напрями освіти: медична, психологічна, безпекова та будівельна. Україна потребуватиме таких фахівців.

 

 

Теги: #зустріч #студенти #чернівці #зеленський

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