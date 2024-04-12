У Криворізькому районі збили ворожу ракету, постраждала місцева жителька - обладміністрація

Жителька Криворізького району Дніпропетровської області дістала поранення внаслідок падіння уламків збитої ракети, випущеної російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вибух на Криворіжжі – то ППО. Вартові неба з ПК "Схід" збили ворожу ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, пошкоджений дах приватного будинка. Постраждала 28-річна жінка. У неї рана кисті, але стан задовільний. Оговтуватися буде вдома", - написав Лисак у телеграмі.