Події

03:18 12.04.2024

У Сумській області за день через обстріли поранено чотирьох жителів, пошкоджено ТЕЦ

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У Сумській області за день через обстріли поранено чотирьох жителів, пошкоджено ТЕЦ

У Сумській області за минулий день через обстріли поранено чотирьох жителів, завдано авіаудару КАБами по місцевій ТЕЦ, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Шалигинська, Есманська, Середин-Будська, Зно-Новгородська, Свєська громади", - зазначено в Телеграм-каналі ОВА.

Окупанти обстрілювали населені пункти з мінометів, артилерії, FPV-дронів та авіації.

Зокрема, в Есманській громаді зафіксовано мінометні та артилерійські обстріли (32 вибухи). Унаслідок артобстрілу поранено двох жителів громади. Ще двоє жителів поранені у Ворожб'янській громаді, по якій росіяни били зі ствольної артилерії (19 вибухів).

Крім того, ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ.
Найбільшу кількість вибухів було зафіксовано в громадах: Свеській (37 вибухів), Білопільській (31 вибух), Шалигинській (8 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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